У Нацбанку пояснили, що чекає на "Укрпошту" після того, як там не звільнили Смілянського

Відсутність рішення про відставку Ігоря Смілянського з посади голови правління "Укрпошти" "не стала несподіванкою" для представників Національного банку України. Там готуються до ухвалення подальших рішень щодо компанії.

Про це ЕП повідомив високопоставлений співрозмовник в НБУ. Він погодився говорити анонімно, оскільки не уповноважений публічно коментувати це питання.

"Для нас відсутність рішення щодо відставки Смілянського не стала несподіванкою. Ми розуміли, що може бути ухвалено таке рішення. Водночас наразі ми перебуваємо у діалозі з урядом та міністерством (розвитку громад і територій, якому підпорядковується "Укрпошта" – ЕП) та обговорюємо з ними можливі варіанти наших подальших дій", – зазначив він.

За його словами, у Нацбанку наразі розглядають три варіанти потенційних рішень щодо "Укрпошти", які пов'язані із її невиконанням припису про звільнення Смілянського. Перше – ухвалення нового припису щодо звільнення СЕО держкомпанії, але цього разу на адресу самого Міністерства розвитку громад як акціонера.

Якщо і це рішення не буде виконане, то НБУ розглядатиме можливість призупинення або навіть анулювання платіжної ліцензії "Укрпошти".

Відсутність реакції "Укрпошти" та уряду на попередній припис НБУ у регуляторі пояснюють "лояльністю, якою Смілянський користується у представників Кабміну". Водночас співрозмовник ЕП додав, що у Нацбанку вивчають можливості внесення змін до законодавства у майбутньому, "щоб не було прогалини у невиконанні подібних рішень".

Нагадаємо:

23 червня 2026 року Нацбанк визнав гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам профпридатності для керівника надавача фінансових платіжних послуг, і зобов'язав відсторонити його.

Смілянський у відповідь заявив, що рішення НБУ про його відсторонення пов'язане зі спробою зупинити запуск поштового банку.

30 червня сплив п'ятиденний строк, протягом якого уряд має відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва "Укрпоштою" після рішення НБУ про його профнепридатність. 1 липня Смілянський повідомив, що залишаєтсья працювати в "Укрпошті".