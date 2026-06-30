Нацбанк показав курс валют на 1 липня: гривня посилюється далі

Курс валют на 1 липня 2026 року

У середу, 1 липня, офіційний курс долара до гривні зменшиться на 5 копійок і становитиме 44,79 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро також зменшиться на 13 копійок та становитиме 51,03 грн.

Офіційні курси на середу 1 липня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,79 грн (44,84 грн станом на 30 червня);

1 євро – 51,03 грн (51,16 грн станом на 30 червня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.