Нацбанк показав курс валют на 1 липня: гривня посилюється далі
Курс валют на 1 липня 2026 року
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У середу, 1 липня, офіційний курс долара до гривні зменшиться на 5 копійок і становитиме 44,79 грн.
Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).
Курс євро також зменшиться на 13 копійок та становитиме 51,03 грн.
Офіційні курси на середу 1 липня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 44,79 грн (44,84 грн станом на 30 червня);
- 1 євро – 51,03 грн (51,16 грн станом на 30 червня).
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.
Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.