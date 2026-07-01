Смілянський залишиться на посаді CEO "Укрпошти"

Генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський заявив, що продовжить виконувати свої обов'язки в повному обсязі відповідно до чинного законодавства.

Про це він повідомив у Telegram.

"АТ "Укрпошта" також працює у штатному режимі з урахуванням безпекової ситуації, наслідків обстрілів та погодних умов.

Щодо діяльності компанії чи її керівництва просимо довіряти виключно офіційним повідомленням АТ "Укрпошта", – додав Смілянський.

Також він опублікував своє фото у футболці з написом "It's not over when you lose. It's over when you quit" ("Гра не закінчується, коли ти програєш. Гра закінчується, коли ти здаєшся").

Нагадаємо:

23 червня 2026 року Нацбанк визнав гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам профпридатності для керівника надавача фінансових платіжних послуг, і зобов'язав відсторонити його.

Смілянський у відповідь заявив, що рішення НБУ про його відсторонення пов'язане зі спробою зупинити запуск поштового банку.

30 червня сплив п'ятиденний строк, протягом якого уряд має відсторонити Ігоря Смілянського від кеівництва "Укрпоштою" після рішення НБУ про його профнепридатність.