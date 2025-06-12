Украинская правда
Все разделы
Укр Рос
Поддержать УП
Укр Рос

В Нацбанке предупредили о мошеннической рассылке от якобы их имени

Алена Кириченко — 12 июня, 15:55
В Нацбанке предупредили о мошеннической рассылке от якобы их имени
НБУ

Национальный банк зафиксировал мошенническую кампанию по рассылке писем с вредоносными вложениями, имитирующими официальное письмо от НБУ - в теме письма и названии прилагаемого файла.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

"Злоумышленники присылают письма с разных электронных адресов, но в подписи отмечают фейковый e-mail: [email protected], похожий на официальный домен Национального банка Украины", - говорится в сообщении.

В НБУ призвали не загружать файлы, приложенные к таким письмам, а также не переходить по приложенным ссылкам.

Также в Нацбанке подчеркнули, что для электронной переписки работники НБУ используют исключительно официальную корпоративную почту, которая содержит домен @bank.gov.ua.

Напомним:

В конце мая Государственная налоговая служба Украины фиксировала новую волну массового распространения фейковых электронных писем от ее имени.

НБУ мошенничество

мошенничество

В Нацбанке предупредили о мошеннической рассылке от якобы их имени
Шахраї намагалися продати посаду за 500 тисяч доларів – Офіс генпрокурора
Мошенники рассылают фейковые сообщения от налоговой

Последние новости