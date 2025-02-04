Кредитование (не) в крипте: НБУ предупредил о рисках сотрудничества с сервисом BitCapital

Правление Национального банка Украины приняло решение признать услуги, которые предоставляет сервис BitCapital, финансовыми. Компания декларировала выдачу кредитов в криптовалюте, хотя фактически выдавала их в гривнах без какой-либо регистрации.

Соответствующее решение регулятор принял 4 февраля, говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

"Национальный банк Украины по результатам анализа сделок, заключаемых сервисом BitCapital, обнаружил в таких сделках признаки финансовой услуги по предоставлению средств в кредит, что нарушает Закон Украины "О финансовых услугах и финансовых компаниях". С целью уклонения от выполнения требований законодательства Украины эта услуга маскируется в договорах с потребителями как предоставление займов в криптоактивах", - сообщили в регуляторе.

Там отмечают, что хотя формально займы предоставляются в USDT, однако фактически истцам поступали кредиты в гривнах. То есть, сервис предоставляет микрокредиты в Украине, не имея на это никаких разрешений и лицензий.

Отсутствие лицензий позволило сервису BitCapital предоставлять кредиты, обходя ограничения на максимальный размер процентов. Более того, коллекторы сервиса нарушали установленные законодательством правила по взысканию задолженности, шантажируя и терроризируя заемщиков.

В НБУ добавляют, что получили на сервис более 700 жалоб украинцев. Чаще всего потребители жалуются именно на высокие проценты и нецивилизованную политику взыскания долгов.

"Особенно уязвимыми оказались социально незащищенные группы населения, а также военнослужащие, которым компания отказывала в льготах, предусмотренных законодательством Украины и агрессивно взимала задолженность", - добавляют в регуляторе.

По данным НБУ, сервис BitCapital принадлежит компании-нерезиденту GOLDEN INTEREST GROUP LIMITED, которая зарегистрирована в Британии. Нацбанк уже обратился к британскому регулятору для того, чтобы тот принял против компании соответствующие меры.

Вместе с этим, в НБУ признают, что прямого влияния на сервис не имеют, поскольку компания-владелец зарегистрирована за рубежом, а никакой лицензии в Украине не имеет.

Средства на счета клиентов BitCapital поступали через незаконные схемы. "Фактически средства на счета потребителям поступали через p2p переводы с использованием сети дропов", - пояснила ЭП начальница управления защиты прав потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук.

Следовательно, НБУ нет прямых рычагов влияния для того, чтобы прекратить поток средств на счета потенциальных заемщиков BitCapital.

Как пояснили в Нацбанке, их решение будет иметь несколько последствий для деятельности BitCapital. Во-первых, регулятор признал небезупречной репутацию ключевых лиц, руководителей и владельцев учреждения. Во-вторых, Нацбанк запретил всем компаниям, которые имеют лицензию НБУ, сотрудничать с учреждением (например, передавая ей информацию из бюро кредитных историй).

В-третьих, соответствующее решение НБУ может пригодиться при рассмотрении судебных дел о признании договоров о кредитовании в BitCapital недействительными. Кроме этого, на данное решение НБУ смогут ссылаться правоохранители, расследуя незаконную деятельность сервиса на территории Украины.

"С целью надлежащего и своевременного информирования потребителей относительно любых выявленных фактов осуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг без лицензии или предоставления услуг, которые имеют признаки финансовых, сообщения о таких сервисах размещаются на страницах официального Интернет-представительства Национального банка", - добавили в Нацбанке..