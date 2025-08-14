Найбільша криптовалюта оновила історичний максимум

У четвер біткоїн оновив історичний максимум на тлі зростання очікувань щодо м’якшої монетарної політики Федеральної резервної системи США та нещодавно оголошених фінансових реформ.

Найпопулярніша криптовалюта піднялася до $124 002,49. Другий за капіталізацією криптоактив — ether — піднявся до $4 780,04, найвищого рівня з кінця 2021 року.

За словами аналітика IG Тоні Сайкамора, зростання біткоїна підтримується упевненістю у майбутньому зниженні ставок ФРС, стійким інституційним попитом і діями адміністрації Дональда Трампа, спрямованими на спрощення інвестицій у криптоактиви.

З початку 2025 року біткоїн зріс майже на 32% завдяки довгоочікуваним регуляторним змінам після повернення Трампа до Білого дому. Він називає себе "криптопрезидентом", а родина Трампа активно інвестує в сектор.

Минулого тижня виконавчий указ дозволив включати криптоактиви в пенсійні рахунки 401(k), що свідчить про дедалі сприятливіше регуляторне середовище у США. Серед перемог галузі цього року — ухвалення регулювання стейблкоїнів та зміни правил SEC, що враховують специфіку криптовалют.

Ринкова капіталізація всього крипторинку зросла з $2,5 трлн у листопаді 2024 року, коли Трамп виграв вибори, до понад $4,18 трлн зараз, за даними CoinMarketCap.

Останні кроки можуть стати поштовхом для таких гігантів, як BlackRock і Fidelity, що управляють криптовалютними ETF. Водночас експерти наголошують, що включення криптовалют до пенсійних накопичень пов’язане з високою волатильністю порівняно з традиційними активами.

Bitcoin піднявся вище $122 тис., майже досягнувши історичного рекорду.

Компанія Trump Media & Technology Group Corp., якій належить Truth Social, придбала Bitcoin і пов'язані з ними цінні папери на суму близько $2 мільярдів у межах раніше оголошеного плану перетворитися на компанію з криптовалютною скарбницею.

Медіагрупа сім'ї Трампів планувала залучити $3 мільярди, щоб інвестувати в криптовалюти, зокрема Bitcoin, на тлі того, як президент США обіцяє зробити країну "криптовалютною столицею світу".

У понеділок 14 липня біткоїн уперше перетнув позначку в 120 000 доларів.