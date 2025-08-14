Крупнейшая криптовалюта обновила исторический максимум

В четверг биткоин обновил исторический максимум на фоне роста ожиданий относительно более мягкой монетарной политики Федеральной резервной системы США и недавно объявленных финансовых реформ.

Об этом пишет Reuters.

Самая популярная криптовалюта поднялась до $124 002,49. Второй по капитализации криптоактив - ether - поднялся до $4 780,04, самого высокого уровня с конца 2021 года.

По словам аналитика IG Тони Сайкамора, рост биткоина поддерживается уверенностью в будущем снижении ставок ФРС, устойчивым институциональным спросом и действиями администрации Дональда Трампа, направленными на упрощение инвестиций в криптоактивы.

С начала 2025 года биткоин вырос почти на 32% благодаря долгожданным регуляторным изменениям после возвращения Трампа в Белый дом. Он называет себя "криптопрезидентом", а семья Трампа активно инвестирует в сектор.

На прошлой неделе исполнительный указ разрешил включать криптоактивы в пенсионные счета 401(k), что свидетельствует о все более благоприятной регуляторной среде в США. Среди побед отрасли в этом году - принятие регулирования стейблкоинов и изменения правил SEC, учитывающие специфику криптовалют.

Рыночная капитализация всего крипторынка выросла с $2,5 трлн в ноябре 2024 года, когда Трамп выиграл выборы, до более $4,18 трлн сейчас, по данным CoinMarketCap.

Последние шаги могут стать толчком для таких гигантов, как BlackRock и Fidelity, управляющих криптовалютными ETF. В то же время эксперты отмечают, что включение криптовалют в пенсионные накопления связано с высокой волатильностью по сравнению с традиционными активами.

Напомним:

Bitcoin поднялся выше $122 тыс., почти достигнув исторического рекорда.

Компания Trump Media & Technology Group Corp., которой принадлежит Truth Social, приобрела Bitcoin и связанные с ними ценные бумаги на сумму около $2 миллиардов в рамках ранее объявленного плана превратиться в компанию с криптовалютной казной.

Медиагруппа семьи Трампов планировала привлечь $3 миллиарда, чтобы инвестировать в криптовалюты, в частности Bitcoin, на фоне того, как президент США обещает сделать страну "криптовалютной столицей мира".

В понедельник 14 июля биткоин впервые пересек отметку в 120 000 долларов.