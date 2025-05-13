Рахункова палата пояснила, навіщо оподатковувати полонених росіян

Підтверджені витрати на утримання російських військовополонених можуть стати частиною фінансових претензій до держави-агресора у майбутньому.

Так прокоментував член Рахункової палати Кирило Клименко проєкт закону про оподаткування полонених росіян.

"Належний облік витрат на забезпечення системи утримання військовополонених є важливим з огляду на відповідальність і підзвітність уряду перед українськими платниками податків.

Крім того, витрати на утримання цієї категорії осіб можуть стати частиною фінансових претензій України до держави-агресора у майбутньому.

Ми маємо бути певні, що вони документально підтверджені та обґрунтовані", – зазначив Клименко.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону про оподаткування доходів військовополонених росіян.

Раніше аудитори встановили, що порядок складання та подання податкової звітності щодо податків та зборів, які нараховуються на винагороду за працю військовополонених, не був урегульованим. Тож Міністерству фінансів та Міністерству юстиції рекомендували усунути ці прогалини.

Запропоновані зміни до Податкового кодексу передбачають, що військовополонені будуть визначені окремою категорією фізичних осіб — нерезидентів України. А податкові агенти (табори для тримання військовополонених, установи виконання покарань і слідчі ізолятори) будуть зобов’язані відображати в податковому розрахунку загальну суму нарахованих доходів військовополоненим і загальну суму утриманого податку.