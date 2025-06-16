Наслідки удару Ізраїля по Ірану: підскочила ціна нафти Urals, яка рятує бюджет РФ

Війна Ізраїлю з Іраном стала "рятувальним кругом" для бюджету Росії, що переживає різке падіння доходів від експорту нафти.

Про це пише The Moscow Times.

Рублева ціна російської нафти Urals, від якої залежить кожен четвертий рубль у бюджеті, за кілька днів конфлікту підскочила майже на 15%.

Станом на 13 червня Urals коштувала 5000 рублів за барель, хоча ще 10 червня її продавали дешевше 4400 рублів - мінімальною ціною за останні два роки.

Поки що, втім, вартість Urals, як і раніше, не дотягує як до рівня, на який спочатку розраховував уряд (6700 рублів за барель), так і до переглянутого прогнозу Мінекономрозвитку, на підставі якого бюджет перерахували в травні (5300 рублів за барель).

У першому кварталі рублева ціна Urals трималася на рівні 5900 рублів. І це призвело до падіння нафтогазових доходів бюджету на 10% за січень-березень. До травня, за даними Мінфіну, спад перетворився на 34-відсотковий обвал, а зібрана із сировинних компаній сума - 512,7 млрд рублів - стала найнижчою із січня 2023 року.

За новим планом уряду за рік бюджет має отримати 8,3 трлн рублів нафтогазових податків - на 2,6 трлн рублів менше, ніж влада закладала спочатку (10,9 трлн рублів). А його дефіцит більш ніж утричі перевищить запланований і стане рекордним із пандемії - 3,8 трлн рублів.

Підвищити нафтові ціни до тризначних рівнів здатне перекриття Ормузької протоки - вузької артерії між Перською та Оманською затоками, якою транспортується майже вся нафта ОПЕК.

Влада Ірану в суботу виступила з погрозою перекрити судноплавство протокою після того, як Ізраїль атакував нафтові сховища та інфраструктуру найбільшого в країні газового родовища Південний Парс.

Якщо іранська загроза реалізується, це може призвести до різкого сплеску котирувань нафти до тризначних величин за барель, і планка в $130 може стати далеко не верхньою межею для зростання.

У разі обмеженого характеру взаємних обстрілів, котирування нафти додадуть лише $5 порівняно з довоєнними, вважають аналітики.

Нагадаємо:

Ціни на нафту коливаються після стрибка в п’ятницю на 7%, коли удари Ірану по Тель-Авіву та відповідь Ізраїлю посилили ризики зупинки експорту нафти з Близького Сходу.