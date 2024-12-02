Нефть дорожает из-за оптимистических данных Китая

Цены на нефть выросли в понедельник, 2 декабря, благодаря активности заводов в Китае, а также шаткому перемирию между Израиль и Ливаном, несмотря на соглашение о прекращении огня.

Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть марки Brent поднялись на 34 цента, или 0,47%, до 72,18 доллара за баррель, в то время как американская нефть West Texas Intermediate стоила 68,32 доллара за баррель, что на 32 цента, или 0,47% выше предыдущей сессии.

«Ценам на нефть удалось стабилизироваться на прошлой неделе, при этом продолжающееся расширение производственной деятельности Китая отражает определенный успех политики в результате недавних стимулирующих мер», - сказал Йэп Джун Ронг, рыночный стратег IG.

Опрос частного сектора показал, что в ноябре промышленная деятельность Китая выросла самыми быстрыми темпами за последние пять месяцев, что повысило оптимизм китайских компаний на фоне торговых угроз избранного президента США Дональда Трампа.

Перемирие между Израилем и Ливаном вступило в силу в среду, но каждая сторона обвинила другую в нарушении режима прекращения огня.

В заявлении министерства здравоохранения Ливана сообщается, что несколько человек были ранены в результате двух израильских ударов на юге Ливана. Воздушные удары также усилились в Сирии, поскольку президент Башар аль-Асад пообещал разгромить ворвавшихся в город Алеппо повстанцев.

На прошлой неделе оба контрольных показателя испытали еженедельное падение более чем на 3% из-за уменьшения беспокойства по поводу рисков поставок из-за конфликта с Израилем и Хезболлой и прогнозов избыточных поставок в 2025 году, даже если ожидается, что ОПЕК+ продолжит сокращение добычи.