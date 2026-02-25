ДПС повідомила про зростання податків у січні: в яких регіонах сплата найбільша
Getty Images
Близько 622 тис. платників податків у січні 2026 року спрямували до бюджету 48,3 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), що на 14,2 % більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.
Регіональні лідери за обсягами сплати ПДФО:
- Київ – 11,6 млрд грн;
- Дніпропетровська область – 4,8 млрд грн;
- Львівська область – 3,2 млрд грн;
- Київська область – 2,9 млрд грн.
У ДПС зазначили, що платники ПДФО мають змогу повернути частину сплаченого податку, скориставшись податковою знижкою.
Нагадаємо:
За січень 2026 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 243,8 млрд грн, що на 29,7 млрд грн або на 13,9% більше ніж за січень 2025 року.