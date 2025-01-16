Війна "з'їла" майже чверть ліквідних активів Росії у 2024 році - Bloomberg

У 2024 році Росія використала майже чверть коштів Фонду національного добробуту для підтримки економіки у стані війни та фінансування вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані Міністерства фінансів РФ.

Станом на 2024 рік розмір Фонду залишився фактично незмінним і склав 120 млрд доларів (приблизно 12 трлн рублів). Проте обсяг ліквідної готівки та інвестицій у Фонді скоротився на 24% до 37 млрд доларів (3,8 трлн рублів) станом на 1 січня, у порівнянні з початком 2023 року.

Зараз ці резерви на 57% менші за показник у 87 млрд доларів (8,9 трлн рублів), який спостерігався на початку 2022 року, до того, як Путін віддав наказ про масштабне вторгнення в Україну.

Хоча доходи від експорту нафти та газу перевищили очікування російського уряду минулого року, Міністерство фінансів витратило 13 млрд доларів (1,3 трлн рублів) з Фонду на покриття дефіциту бюджету.

Резерви також пішли на підтримку економіки Росії в умовах санкцій, запроваджених США та їхніми союзниками, а також на фінансування значних інфраструктурних проєктів.

За даними Bloomberg, вартість акцій Фонду в облігаціях, які були випущені для фінансування таких проєктів, зросла минулого року на 50%, а з початку 2022 року збільшилася у чотири рази.

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