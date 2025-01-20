Поступления долларов в Россию упали до уровня 1990 годов

Российская экономика переживает растущий дефицит ключевых мировых валют из-за усиления западных финансовых санкций, под которые, по данным Центробанка РФ, уже попало 95% национальной банковской системы.

Об этом пишет The Moscow Times.

По итогам 2024 года Россия получила лишь около $70 млрд валютной выручки в долларах и евро, оценивают аналитики Альфа-банка со ссылкой на статистику ЦБ.

По данным Центробанка, за январь-ноябрь российские экспортеры вывезли за рубеж товаров на $386 млрд, а по итогам года, согласно прогнозам регулятора, экспортные доходы составят примерно $420 млрд. Однако, как отмечают в Альфа-банке, лишь 18% этих поставок оплачивают в долларах и евро - ключевых валютах мировой торговли, на которые, по данным SWIFT, приходится 70% товарооборота на планете.

По данным ЦБ, 43% экспорта по состоянию на ноябрь оплачивалось в рублях, а 38,6% в "других валютах", главной из которых для России стал китайский юань.

Поступление основных мировых валют соответствует экспортным доходам экономики уровня 1990-х годов, следует из статистики Центробанка: $66,1 млрд в 1994 году, $73,7 млрд в 1998-м, $69,6 млрд - в 1999-м.

Для сравнения: перед началом войны более 80% валютной выручки российских компаний приходилось на доллары и евро. А их поступления могли составлять около $400 млрд в год (по данным на 2021 год).

В реальности долларов и евро в прошлом году экспортеры получили еще меньше - около $50 млрд, поскольку значительная часть выручки "зависла" за рубежом из-за ужесточения американских санкций, указывают в Альфа-банке.

В ноябре под новый раунд ограничений попал Газпромбанк - последний из крупных госбанков, который сохранял доступ к долларовым расчетам и системе SWIFT. Вместе с ним в "черные списки" были включены еще около 50 банков, которые обслуживали внешнюю торговлю.

По данным MoneyRoo, российские компании потеряли каждый третий доллар, который должны были получить за вывезенные из страны товары. По оценкам Альфа-банка, речь идет о сумме примерно в $20 млрд, или более 2 трлн рублей в пересчете по текущему курсу ЦБ.

Напомним:

В 2024 году Россия использовала почти четверть средств Фонда национального благосостояния для поддержания экономики в состоянии войны и финансирования вторжения в Украину.