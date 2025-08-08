Нацбанк показав, яким буде курс долара і євро після вихідних

Офіційний курс євро до гривні у понеділок 11 серпня знеціниться на 8 копійок до 48,19 грн.

Про це свідчить офіційний курс НБУ.

Своєю чергою, курс долара зменшиться на 7 копійок.

Офіційні курси на понеділок 11 серпня встановлено на такому рівні:

1 долар США - 41,38 грн (41,45 грн станом на 8 серпня);

1 євро - 48,19 грн (48,27 грн станом на 8 серпня).

Нагадаємо:

Раніше, 22 квітня 2025 року євро досягнув свого останнього історичного рекорду у 47,76 гривні.

Згодом курсові рекорди почали фіксувати у червні: перший - 13 червня, а другий - 20 червня у 48,20 грн. Втретє - 25 червня 2025 року у 48,50 гривні. Загалом за червень євросоюзівська валюта зросла на 1,7 гривні.

Станом на 30 червня, офіційний курс долара до гривні збільшився на 8 копійок, євро зріс на 15 копійок й встановив новий рекорд вчетверте.

Станом на 1 липня, курс НБУ долара до гривні зріс на 13 копійок, євро додав 20 копійок й встановив новий рекорд вп'яте.