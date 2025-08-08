Нацбанк показал, каким будет курс доллара и евро после выходных

Официальный курс евро к гривне в понедельник 11 августа обесценится на 8 копеек до 48,19 грн.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ.

В свою очередь, курс доллара уменьшится на 7 копеек.

Официальные курсы на понедельник 11 августа установлены на таком уровне:

1 доллар США - 41,38 грн (41,45 грн по состоянию на 8 августа);

1 евро - 48,19 грн (48,27 грн по состоянию на 8 августа).

Напомним:

Ранее, 22 апреля 2025 года евро достиг своего последнего исторического рекорда в 47,76 гривны.

Впоследствии курсовые рекорды начали фиксировать в июне: первый - 13 июня, а второй - 20 июня в 48,20 грн. В третий раз - 25 июня 2025 года в 48,50 гривны. Всего за июнь евросоюзовская валюта выросла на 1,7 гривны.

По состоянию на 30 июня, официальный курс доллара к гривне увеличился на 8 копеек, евро вырос на 15 копеек и установил новый рекорд в четвертый раз.

По состоянию на 1 июля, курс НБУ доллара к гривне вырос на 13 копеек, евро добавил 20 копеек и установил новый рекорд в пятый раз.