Нацбанк показав курс долара і євро на середу 18 березня

НБУ показав курс долара і євро на середу 18 березня

У середу, 18 березня, офіційний курс євро до гривні збільшиться на 6 копійок до 50,63 грн.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Своєю чергою долар офіційно зменшиться на 14 копійок до 43,94 грн.

Офіційні курси на середу 18 березня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 43,94 грн (44,08 грн станом на 17 березня);

1 євро – 50,63 грн (50,57 грн станом на 17 березня).

Нагадаємо:

4 березня курс долара встановив черговий рекорд щодо гривні - 43,45 грн. Наступного дня знову рекорд - 43,71 грн. 6 березня - 43,80 грн. Ще два рази курс долара встановив рекорд 10 та 12 березня.