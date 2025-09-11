Нацбанк не изменил учетную ставку и не исключает ее снижения в 4 квартале

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%.

Об этом говорится в сообщении регулятора 11 сентября.

Отмечается, что это позволит и в дальнейшем поддерживать надлежащие монетарные условия для устойчивости валютного рынка и приведения инфляции до 5%.

"Номинальная доходность гривневых инструментов в течение последних месяцев практически не менялась, а в реальном измерении несколько выросла за счет замедления инфляции и улучшения инфляционных ожиданий", - отметил глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, в результате объемы вложений населения в срочные депозиты и ОВГЗ в гривне в дальнейшем увеличивались, а чистый спрос на валюту со стороны населения был сдержанным.

Также отмечается, что июльским макроэкономическим прогнозом НБУ предусматривается начало цикла снижения учетной ставки в IV квартале 2025 года.

Хотя инфляция закрепляется на траектории снижения, проинфляционные риски сохраняются.

"Национальный банк будет внимательно наблюдать за развитием ситуации. В случае реализации или усиления проинфляционных рисков НБУ будет готов отсрочить снижение учетной ставки, а при необходимости - принять дополнительные меры", - подчеркнул Пышный.

Напомним:

Нацбанк в марте повысил учетную ставку еще на 1 п.п. - до 15,5% годовых, а в апреле, июне и июле сохранил ее на этом уровне.