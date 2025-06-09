В этом году таможня выявила нарушений на 5,7 миллиардов гривен

С начала года таможенные органы выявили 4 095 нарушений таможенных правил на 5,7 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Отмечается, что в 1 511 делах о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму почти 340 млн гривен. В частности:

- промышленных товаров на 192 млн грн;

- транспортных средств на более 117 млн грн;

- продовольственных товаров на более 28 млн грн;

- валюты на 2,2 млн грн.

Кроме того, в 750 делах о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможнями выписано штрафов на сумму 26 млн грн, взыскано в Госбюджет 24 млн грн с учетом дел, рассмотренных за предыдущий период.

В то же времяна рассмотрение в суд таможнями передано 2 349 дел на сумму более 2,8 млрд грн. По результатам рассмотрения дел судами, в том числе заведенных в предыдущие периоды, наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму 2,1 млрд грн.

Напомним:

За четыре месяца 2025 года налоговая провела более 6,5 тыс. проверок в сфере торговли табачными изделиями. По их результатам насчитали штрафные санкции на 116,2 млн грн, что на 87,7% больше, чем в прошлом году.