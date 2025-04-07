США не обкладатимуть митом товари українських підприємців на суму до $800

США не обкладатимуть 10% мита товари українських підприємців вартістю до $800. На товари з більшою вартістю мито нараховуватиметься.

Про це повідомила "Укрпошта", посилаючись на роз'яснення пошти США (USPS)

"На весь імпорт до США буде мінімум 10% митних зборів. Проте безмитний ліміт $800 (de minimis) залишиться, доки міністр торгівлі не визначить, що було запроваджено функціональну систему для фіксації та збору мита на ці товари. Тож митні збори на товари вартістю менш як $800 сплачувати не доведеться", - йдеться в повідомленні "Укрпошти".

В "Укрпошті" зазначили, що за рішенням міністра торгівлі безмитний ліміт може обнулитися, проте не повідомили, коли саме це станеться.

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Нагадаємо:

Для України на експорт товарів до США діятиме загальне мито на 10%. Це "складно, але не критично".