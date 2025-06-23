Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Україна отримала 190 мільйонів доларів позики від МБРР на відновлення

Альона Кириченко — 23 червня, 16:15
Україна отримала 190 мільйонів доларів позики від МБРР на відновлення
ТГ Дениса Шмигаля

Україна отримала 190 млн доларів на ініціативи відновлення у межах спільного зі Світовим банком проєкту DRIVE.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Фінансування у формі позики від МБРР, наданої за підтримки Уряду Японії, буде спрямовано на модернізацію інфраструктури, відновлення мостів, удосконалення транспортної системи та розвиток дорожньої галузі", – написав він в Telegram.

Нагадаємо:

23 червня на позачерговому засіданні уряд спрямував понад 22 млрд грн фінансового ресурсу, який надали партнери, на потреби відновлення.

фінансування

фінансування

Україна отримала 190 мільйонів доларів позики від МБРР на відновлення
"Нацкешбек" та компенсація вартості техніки: яку суму виділили на ці програми
Уряд виділив кошти на відбудову в Харківській та Запорізькій областях: які це проєкти

Останні новини