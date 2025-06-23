Україна отримала 190 мільйонів доларів позики від МБРР на відновлення
ТГ Дениса Шмигаля
Україна отримала 190 млн доларів на ініціативи відновлення у межах спільного зі Світовим банком проєкту DRIVE.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Фінансування у формі позики від МБРР, наданої за підтримки Уряду Японії, буде спрямовано на модернізацію інфраструктури, відновлення мостів, удосконалення транспортної системи та розвиток дорожньої галузі", – написав він в Telegram.
Нагадаємо:
23 червня на позачерговому засіданні уряд спрямував понад 22 млрд грн фінансового ресурсу, який надали партнери, на потреби відновлення.