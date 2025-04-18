В Украине лук подорожал более чем на 50% за неделю: сколько стоит

Украинские фермеры готовы отгружать лук не дешевле 14-20 грн/кг, что в среднем на 55% дороже, чем в конце прошлой недели.

Об этом сообщает аналитическая платформа EastFruit.

Существенное подорожание ключевые игроки рынка связывают с сезонным истощением запасов этой продукции в местных хозяйствах и увеличенной закупочной активностью оптовых компаний.

Отмечается, что спрос на лук растет ежедневно в условиях острого дефицита предложения качественной продукции. Большинство хозяйств распродали уже весь имеющийся объем, а те, кто имеет определенные запасы, сейчас остановили продажи, нагнетая тем самым на рынке ажиотаж среди покупателей и соответственно рост цен.

По подсчетам аналитиков, сейчас лук в Украине уже стоит в среднем на 59% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

По мнению участников рынка, рост стоимости лука сохранится вплоть до массового поступления нового урожая.

Напомним:

Стоимость столовой свеклы в Украине в среднем вдвое выше, чем за аналогичный период прошлого года.