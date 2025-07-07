В Україні суттєво підвищать мінімальну зарплату будівельникам
Нова галузева угода з профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України передбачає підвищення мінімальної зарплати для будівельників вдвічі.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.
"Це ключовий документ, який визначає умови для людей, які щодня працюють на будівництві обʼєктів відновлення", - розповів Кулеба.
Угода укладена на 2025–2027 роки і є обов’язковою для підприємств, установ та організацій, які працюють у сфері будівництва і виробництва будматеріалів. "На її основі мають бути укладені або оновлені колективні договори", - зазначив віцепрем'єр.
Кулеба перелічив ключові положення угоди:
- Встановлено новий гарантований розмір тарифної ставки для працівників – 401% прожиткового мінімуму. Тобто мінімальна зарплата тепер – 12142 гривні. Попередній рівень був 231%, або 6995 гривень.
- Угода також включає положення щодо безпеки праці, кваліфікаційних вимог, організації виробничих процесів, правового захисту працівників. Передбачено конкретні інструменти легалізації зайнятості, професійного навчання, контролю за виконанням договірних зобовʼязань.
Нагадаємо:
Уряд затвердив Бюджетну декларацію 2026–2028. Документ визначає пріоритети бюджету, два сценарії безпеки та зобов’язання перед партнерами.