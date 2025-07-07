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В Україні суттєво підвищать мінімальну зарплату будівельникам

Віктор Волокіта — 7 липня, 09:40
В Україні суттєво підвищать мінімальну зарплату будівельникам
Getty Images

Нова галузева угода з профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України передбачає підвищення мінімальної зарплати для будівельників вдвічі.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

"Це ключовий документ, який визначає умови для людей, які щодня працюють на будівництві обʼєктів відновлення", - розповів Кулеба.

Угода укладена на 2025–2027 роки і є обов’язковою для підприємств, установ та організацій, які працюють у сфері будівництва і виробництва будматеріалів. "На її основі мають бути укладені або оновлені колективні договори", - зазначив віцепрем'єр.

Кулеба перелічив ключові положення угоди:

  • Встановлено новий гарантований розмір тарифної ставки для працівників – 401% прожиткового мінімуму. Тобто мінімальна зарплата тепер – 12142 гривні. Попередній рівень був 231%, або 6995 гривень.
  • Угода також включає положення щодо безпеки праці, кваліфікаційних вимог, організації виробничих процесів, правового захисту працівників. Передбачено конкретні інструменти легалізації зайнятості, професійного навчання, контролю за виконанням договірних зобовʼязань.

Нагадаємо:

Уряд затвердив Бюджетну декларацію 2026–2028. Документ визначає пріоритети бюджету, два сценарії безпеки та зобов’язання перед партнерами.

зарплати будівництво

будівництво

В Україні суттєво підвищать мінімальну зарплату будівельникам
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