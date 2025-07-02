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Для шкіл в 12 регіонах розподілили 185 мільйонів: на що підуть кошти

Альона Кириченко — 2 липня, 15:15
Для шкіл в 12 регіонах розподілили 185 мільйонів: на що підуть кошти
Getty Images

2 липня уряд розподілив 185 млн грн для шкіл в 12 регіонах України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Цей фінансовий ресурс надаємо на модернізацію шкільних харчоблоків. Загалом у поточному році для цього в державному бюджеті передбачили 960 млн грн", – написав він в Telegram.

Також розподілили ще понад 11 млн грн для шкіл Дніпровщини та Черкащини для створення сучасних освітніх просторів. Всього для громад уже розподілили понад 488 млн грн так званої STEM-субвенції, зазначив Шмигаль.

Нагадаємо:

У травні Кабінет міністрів виділив місцевим громадам додаткові 272,5 мільйона гривень субвенції з державного бюджету на будівництво укриттів у закладах освіти.

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уряд

Для шкіл в 12 регіонах розподілили 185 мільйонів: на що підуть кошти
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