Для шкіл в 12 регіонах розподілили 185 мільйонів: на що підуть кошти
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2 липня уряд розподілив 185 млн грн для шкіл в 12 регіонах України.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Цей фінансовий ресурс надаємо на модернізацію шкільних харчоблоків. Загалом у поточному році для цього в державному бюджеті передбачили 960 млн грн", – написав він в Telegram.
Також розподілили ще понад 11 млн грн для шкіл Дніпровщини та Черкащини для створення сучасних освітніх просторів. Всього для громад уже розподілили понад 488 млн грн так званої STEM-субвенції, зазначив Шмигаль.
Нагадаємо:
У травні Кабінет міністрів виділив місцевим громадам додаткові 272,5 мільйона гривень субвенції з державного бюджету на будівництво укриттів у закладах освіти.