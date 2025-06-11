ЄС та Німеччина надають Україні 18 мільйонів євро: на що підуть кошти

Фонд енергоефективності (EEF) вступає в нову фазу, отримавши фінансову підтримку у розмірі 18 млн євро від Євросоюзу та Міжнародної кліматичної ініціативи (IKI) уряду Німеччини, що включає інвестиційні гранти та технічну допомогу, повідомили в представництві ЄС в Україні.

Про це повідомляє"Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що фінансування було підтверджено на 10-му засіданні Координаційної ради, яке відбулося 11 червня в Представництві ЄС в Україні.

"Цей внесок посилює постійну підтримку ЄС і Німеччини енергетичної незалежності та зеленого відновлення України й дозволить EEF розширити свої програми енергоефективності житлових будинків, охоплюючи більшу кількість користувачів", - йдеться в повідомленні.

Асоціації власників житла залишаються ключовими партнерами у реалізації діяльності Фонду. Їхня роль в ініціюванні та управлінні проєктами з реконструкції будівель є надзвичайно важливою для досягнення результатів на місцях.

"Я долучилася до створення Фонду енергоефективності ще на етапі його зародження, працюючи в Європейській Комісії. Відтоді він пройшов довгий шлях — крок за кроком — до сьогоднішніх 1500 реалізованих проєктів, що є дивовижним результатом. Сьогодні, коли Росія майже щоночі обстрілює українські домівки, програма Фонду VidnovyDIM допомагає родинам покривати витрати на ремонти стін, дахів і вікон, аби вони могли повернутися додому безпечно та гідно. Паралельно через програму EnergoDIM ми продовжуємо підтримувати термомодернізацію старих будівель, що дозволяє зменшувати енергоспоживання та щомісячні витрати", - сказала посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Вона наголосила, що нині Фонд щороку заощаджує стільки енергії, скільки споживає місто на кшталт Чернівців.

"З гордістю оголошую про новий внесок у розмірі 18 млн євро до Фонду від ЄС та Німеччини", - заявила посол.

Заступник глави місії посольства Німеччини Максиміліан Раш підкреслив, що Фонд енергоефективності постійно демонструє свою цінність як надійний і далекоглядний партнер, надаючи відчутну підтримку власникам житла в скрутні часи та реагуючи на мінливі реалії з гнучкістю та відданістю.

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