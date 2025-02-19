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На кількох станціях київського метро не працює оплата проїзду банківською карткою

Віктор Волокіта — 19 лютого, 09:30
На кількох станціях київського метро не працює оплата проїзду банківською карткою
Getty Images

На турнікетах низки станцій Святошино-Броварської (М1, "червоної") лінії Київського метро через технічний збій тимчасово недоступна оплата проїзду банківською карткою.

Про це повідомляє Київська міська держадміністрація.

Йдеться про станції від "Академмістечка" до "Вокзальної".

"Сплатити за проїзд можна: транспортною картою; QR-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий; паперовим qr-квитком. Усі інші види оплати проїзду працюють у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

На всіх інших станціях, включно з усіма станціями "синьої" та "зеленої" ліній турнікети працюють у звичайному режимі.

"Фахівці "Київського метрополітену" працюють над усуненням несправності. Про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською картою повідомимо додатково", - розповіли у КМДА.

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Київський метрополітен

На кількох станціях київського метро не працює оплата проїзду банківською карткою
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