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На нескольких станциях киевского метро не работает оплата проезда банковской карточкой

Виктор Волокита — 19 февраля, 09:30
На нескольких станциях киевского метро не работает оплата проезда банковской карточкой
Getty Images

На турникетах большинства станций Святошино-Броварской (М1, "красной") линии Киевского метро из-за технического сбоя временно недоступна оплата проезда банковской картой.

Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация.

Речь идет о станциях от "Академгородка" до "Вокзальной".

"Оплатить проезд можно: транспортной картой; QR-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой; бумажным qr-билетом. Все остальные виды оплаты проезда работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.

На всех остальных станциях, включая все станции "синей" и "зеленой" линий турникеты работают в обычном режиме.

"Специалисты "Киевского метрополитена" работают над устранением неисправности. О восстановлении возможности оплаты проезда бесконтактной банковской картой сообщим дополнительно", - рассказали в КГГА.

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метрополитен

На нескольких станциях киевского метро не работает оплата проезда банковской карточкой
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