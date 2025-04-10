На Харківщині для відновлення водосховища необхідно більше 230 мільйонів

В Харківській ОВА вживають заходів із забезпечення водообміну в Краснопалівському водосховищі, в якому рівень води знизився до критичного.

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що для наповнення каналу Дніпро-Донбас Краснопавлівського водосховища обсягом 42,1 мільйона кубометрів води необхідно більш як 233,2 мільйона гривень. Понад 149,3 мільйона передбачені з держбюджету.

"Надзвичайна подія, що пов’язана із водообміном у Краснопавлівському водосховищі, визначається як надзвичайна ситуація техногенного характеру. Задля оперативного наповнення водосховища, направляємо звернення до профільних міністерств та Кабміну", - зазначив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.

В повідомленні пресслужби йдеться, що Краснопавлівське водосховище – джерело прісної води для низки населених пунктів Харківщини та значної частини обласного центру.

Наразі рівень води у водосховищі досяг позначки 106,02 мБс, що є нижчим за рівень спрацювання.