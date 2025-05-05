На Донеччині затримали комбата, який вимагав від підлеглих платити йому "відкати"

СБУ та ДБР за сприяння Головнокомандувача ЗСУ на Донеччині затримали командира батальйону військового з’єднання, який вимагав з підлеглих "відкати" за нарахування їм фіктивних надбавок нібито за участь у боях на передовій.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як встановило розслідування, за поданням комбата його підлеглі отримували повну суму надбавки у розмірі 100 тис. грн начебто за перебування на лінії боєзіткнення протягом усього місяця.

Проте, за матеріалами справи, військові цього підрозділу не знаходилися на передовій так довго, а після отримання виплати кожен з них мав "відрахувати" командиру по 40 тис. грн. У разі відмови платити "данину" комбат погрожував підлеглим реальною відправкою "на нуль".

Задокументовано, що в такий спосіб тільки за березень цього року посадовець отримав 920 тис. грн "відкатів". Таку ж суму він сподівався одержати за квітень, але не встиг цього зробити – фігуранта затримали "на гарячому" під час передачі грошей.

Наразі йому повідомлено про підозру. Зловмисник перебуває під вартою з альтернативою застави у 49 млн грн. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру 8 особам у розтраті понад 90 млн грн бюджетних коштів під час закупівлі дров для потреб ЗСУ.