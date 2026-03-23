Найбільшу нелегальну фабрику сигарет виявили у Чернівцях: деталі

Бюро економічної безпеки знайшло у Чернівцях найбільшу в історії роботи БЕБ підпільну фабрику сигарет потужністю до 720 000 пачок на добу й доходом понад 1 млрд грн на місяць.

Про це повідомила пресслужба БЕБ 23 березня.

Слідство встановило, що потужність виробництва забезпечували дві лінії, кожна з яких виготовляла близько 5 тисяч сигарет за хвилину.

БЕБ з'ясувало, що складу групи, яка налагодила масштабне підпільне виробництво, входило близько 40 осіб. Вони виготовляли сигарети з фільтром під виглядом відомих міжнародних брендів.

Незаконну фабрику облаштували у складському приміщенні в м. Чернівці, де розмістили промислове обладнання та забезпечили повний технологічний цикл виготовлення продукції.

Для безперервної роботи зловмисники оснастили приміщення всім необхідним, зокрема промисловими генераторами. Також організували умови для проживання працівників, що дозволяло фабриці функціонувати цілодобово.

Під час обшуків детективи вилучили дві лінії повного циклу для виробництва та пакування сигарет з фільтром, 750 тисяч пачок сигарет різних торговельних марок міжнародних брендів, 149 ящиків ферментованого тютюну, пакувальні матеріали, рулони сигаретного паперу, фільтр-палички, а також поліграфічну продукцію відомих міжнародних тютюнових брендів.

Орієнтовна вартість вилученого обладнання, продукції та майна становить понад 200 млн грн.

Раніше голова БЕБ Олександр Цивінський повідомляв, що Бюро економічної безпеки викрило наймасштабнішу підпільну тютюнову фабрику за весь час своєї роботи, маючи на увазі фабрику у Чернівцях. 20 березня він зазначив, що деталі будуть пізніше.