Новини 2 вересня: Україна може не отримати транш МВФ, голову "Сенс банку" не заарештували

Про МВФ. На зустрічі з місією Міжнародного валютного фонду в Києві основною темою розмови було те, що отримання наступного траншу перебуває під ризиком через недостатній прогрес України в ухваленні ключових законопроєктів.

Про "Сенс банк". Після того як Микола Гладишенко не потрапив до шортлиста кандидатів у члени наглядової ради "Сенс Банку", Ірина Мудра зателефонувала в "Екзекьютів сьорч Юкрейн" та порекомендувала додати туди кількох кандидатів, зокрема Гладишенка.

Нацбанк визнав голову правління "Сенс банку" Олексія Ступака таким, що не відповідає вимогам професійної придатності: уряд має звільнити його з посади.

ВАКС відмовився брати під варту голову правління державного "Сенс банку" Олексія Ступака у справі "Форест Гамп" та призначив йому заставу у 15 млн грн.

Василь Веселий працював радником наглядової ради державного "Сенс банку", а до його мандата входили зв'язки з урядом та комунікації.

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Підрахуй університети: як родина Ківалова "привласнила" державний інститут

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Тривоги та обстріли. Як Київ адаптується до життя в нових умовах

З 27 серпня Київ перейшов у новий режим повітряних тривог. Того дня сирена лунала тринадцять разів – більше, ніж будь-коли з початку великої війни. У наступні дні було по одинадцять-дванадцять тривог. Як результат в останній тиждень серпня бізнес втратив через повітряну загрозу 41% робочого часу.