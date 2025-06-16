Кешбек на зарплати: Monobank платить бізнесу за виплати працівникам
Монобанк запропонував компаніям повертати 1% від суми всіх виплат співробітникам, включно із зарплатами, лікарняними та стипендіями.
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
Монобанк оголосив про запуск програми винагород для бізнесу, що передбачає повернення 1% від суми всіх виплат на картки банку. Ідеться не лише про зарплати, а й про відпускні, лікарняні, відрядні, стипендії, гіг-виплати та грошове забезпечення.
Зараз сервісом вже користуються 530 компаній, а кількість працівників, які отримують виплати через Монобанк, досягла 94 тисяч.
Серед ключових особливостей програми:
- Виплати доступні 24/7/365, без залежності від графіка банку.
- Кошти надходять на картку за кілька хвилин, включно з вихідними.
- Підписання відомостей відбувається дистанційно — у застосунку або вебкабінеті.
- Рахунок юридичної особи відкривається онлайн, без відвідування відділень.
- Комісія за РКО — 0%.
- Випуск та обслуговування карток — безкоштовні.
Банк також звернувся до розпорядників бюджетних коштів із закликом переглянути традиційні механізми виплат, заощадивши кошти держави через новий сервіс.
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