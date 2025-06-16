Кешбек на зарплати: Monobank платить бізнесу за виплати працівникам

Монобанк запропонував компаніям повертати 1% від суми всіх виплат співробітникам, включно із зарплатами, лікарняними та стипендіями.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Монобанк оголосив про запуск програми винагород для бізнесу, що передбачає повернення 1% від суми всіх виплат на картки банку. Ідеться не лише про зарплати, а й про відпускні, лікарняні, відрядні, стипендії, гіг-виплати та грошове забезпечення.

Зараз сервісом вже користуються 530 компаній, а кількість працівників, які отримують виплати через Монобанк, досягла 94 тисяч.

Серед ключових особливостей програми:

Виплати доступні 24/7/365, без залежності від графіка банку.

Кошти надходять на картку за кілька хвилин, включно з вихідними.

Підписання відомостей відбувається дистанційно — у застосунку або вебкабінеті.

Рахунок юридичної особи відкривається онлайн, без відвідування відділень.

Комісія за РКО — 0%.

Випуск та обслуговування карток — безкоштовні.

Банк також звернувся до розпорядників бюджетних коштів із закликом переглянути традиційні механізми виплат, заощадивши кошти держави через новий сервіс.

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