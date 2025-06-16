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Кешбек на зарплати: Monobank платить бізнесу за виплати працівникам

Олексій Артемчук — 16 червня, 14:57
Кешбек на зарплати: Monobank платить бізнесу за виплати працівникам
Getty Images

Монобанк запропонував компаніям повертати 1% від суми всіх виплат співробітникам, включно із зарплатами, лікарняними та стипендіями. 

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Монобанк оголосив про запуск програми винагород для бізнесу, що передбачає повернення 1% від суми всіх виплат на картки банку. Ідеться не лише про зарплати, а й про відпускні, лікарняні, відрядні, стипендії, гіг-виплати та грошове забезпечення.

Зараз сервісом вже користуються 530 компаній, а кількість працівників, які отримують виплати через Монобанк, досягла 94 тисяч.

Серед ключових особливостей програми:

  • Виплати доступні 24/7/365, без залежності від графіка банку.
  • Кошти надходять на картку за кілька хвилин, включно з вихідними.
  • Підписання відомостей відбувається дистанційно — у застосунку або вебкабінеті.
  • Рахунок юридичної особи відкривається онлайн, без відвідування відділень.
  • Комісія за РКО — 0%.
  • Випуск та обслуговування карток — безкоштовні.

Банк також звернувся до розпорядників бюджетних коштів із закликом переглянути традиційні механізми виплат, заощадивши кошти держави через новий сервіс.

Нагадаємо:

Військові скаржаться, що після звернення до банків із проханням скасувати відсотки за законом, їм обнуляють кредитні ліміти. У Monobank пояснили причини.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив кіпрській компанії Crestline Limited отримати контроль над ТОВ "Фінтех Бенд", яке є розробником і технологічним оператором Monobank, що здійснює всі банківські операції на базі Універсал Банку.

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Кешбек на зарплати: Monobank платить бізнесу за виплати працівникам
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