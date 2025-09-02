Международное финансирование Украины на 2026-2027 годы: подтверждено только треть

Ситуация по международному финансированию Украины на 2025 год выглядит достаточно комфортно, но по 2026-2027 годам вопрос разрыва, который нужно закрывать, остается актуальным.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Сергей Николайчук в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По оценкам НБУ, сейчас только около трети из необходимых $65 млрд имеет подтвержденные источники финансирования.

"По нашим оценкам, объем средств, не имеющий подтвержденных источников финансирования на 2026-2027 гг., сейчас составляет примерно две трети этой суммы. Есть разрыв в финансировании на следующий год и еще больший разрыв - на 2027 год", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Николайчук уточнил, что НБУ закладывает немного большую, чем правительство, потребность во внешнем финансировании на 2026-2027 годы: $35 млрд в 2026 году и $30 млрд в 2027-м, и эта сумма не включает запас, который планируется сформировать в этом году из средств, поступающих по механизму ERA - за счет замороженных российских активов.

Напомним:

Министр финансов Украины Сергей Марченко 18 августа оценил финансовый разрыв на 2026-2027 годы, который не является закрытым подтвержденными источниками финансирования, в $37 млрд.