Держмитслужба виявила порушень вдвічі більше, ніж торік

Державна митна служба за 11 місяців 2024 року виявила 8748 порушень митних правил на суму 17,8 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Вартісний показник збільшився у 2 рази порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Згідно з повідомленням, у 2885 справах митники тимчасово вилучили предмети правопорушень, їх сума сягнула 530 млн грн.

Вилучено:

промислові товари на суму 383 млн грн;

транспортні засоби на суму понад 82 млн грн;

продовольчі товари на суму понад 59 млн грн; валюту на суму 6 млн грн.

Митники розглянули 2484 справи, зокрема заведених у попередніх періодах. У підсумку штрафи склали 80 млн грн, до Держбюджету з них стягнуто 73 млн грн.

На розгляд до суду митники передали 4876 справ на понад 17 млрд грн.

За результатами судових розглядів, зокрема заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на понад 3,8 млрд грн.

Нагадаємо:

В Україну протягом січня-листопада 2024 року імпортували товарів на суму $63,6 млрд, а з країни експортували – на $38,3 млрд.