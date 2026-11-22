Українські аграрії станом на 1 листопада 2026 року зібрали 46,9 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 9,7%, або 4,16 млн тонн більше, аніж на відповідну дату 2025 року.

Про це йдеться у новому повідомленні на сайті Держстату.

Пшениці за 10 місяців 2026 року зібрали 26,1 млн тонн, що на 12,0%, або 2,79 млн тонн більше, ніж рік тому.

Збір ячменю зріс на 15,7%, або 0,83 млн тонн – до 6,12 млн тонн. Врожай озимої пшениці збільшився на 12,2% – до 25,38 млн тонн, а ярої – на 3,4%, до 0,76 млн тонн.

Озимого ячменю зібрали на 40,4% більше – 3,29 млн тонн, тоді як ярого – на 4% менше – 2,83 млн тонн.

Збір кукурудзи ще триває. Станом на початок листопада він становив 12,75 млн тонн, що на 1,6% більше показника на цю ж дату торік.

Врожай озимого жита за 10 місяців цього року збільшився на 56% – до 326,6 тис. тонн, проса – на 67,1%, до 87,4 тис. тонн, гороху – на 25,5%, до 834,4 тис. тонн.

Натомість врожай вівса скоротився на 14,4% – до 335,2 тис. тонн. Також на 15,5% менше зібрали гречки – 63,3 тис. тонн.

Кращі результати цього року переважно пояснюються більшою врожайністю основних культур.

За даними Держстату, врожайність пшениці зросла з 45,7 ц/га до 50,6 ц/га, ячменю – з 38,4 ц/га до 43,8 ц/га, гороху – з 24,2 ц/га до 28,4 ц/га, проса – з 19,1 ц/га до 24,9 ц/га, жита – з 33,2 ц/га до 38,7 ц/га.

Для кукурудзи й вівса зростання поки невелике – з 59,2 ц/га до 60,1 ц/га та з 28,5 ц/га до 29,1 ц/га відповідно. Врожайність гречки становила 14,2 ц/га проти 13,4 ц/га торік.

Загалом врожайність зернових та зернобобових культур цього року збільшилася до 50 ц/га з 46,2 ц/га торік.

Нагадаємо:

У 2026/2027 маркетинговому році в Україні формується рекордний обсяг перехідних залишків основних зернових культур – пшениці, кукурудзи, та ячменю.

Станом на 17 листопада аграрії зібрали 50,1 мільйона тонн зерна. Загалом на ту дату обробили 82,4% засіяних зерновими площ.