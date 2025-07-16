Гетманцев повідомив, який розмір середньої пенсії в Україні

Станом на 1 липня середня пенсія в Україні склала 6 410,2 грн. У порівнянні із 1 квітня вона збільшилась на 1,1% (+69 грн.) та стала на 10,2% (+593,6 грн) більша, ніж в аналогічний період минулого року.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, посилаючись на дані Пенсійного фонду.

За його словами, на звітну дату в Україні пенсію отримували майже 10,26 млн пенсіонерів.

Гетманцев зазначив, що більшість пенсіонерів (56,2%) отримують пенсію нижче 5 тис. грн, в т.ч. 35,7% – нижче 4 тис. грн, 3,7% – нижче 3 тис. грн. Ще 29% пенсіонерів мають пенсію від 5 до 10 тис.грн., 14,8% – понад 10 тис. грн.

Він підкреслив, що середня пенсія є меншою за фактичний прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

За останніми даними Мінсоцполітики, фактичний прожитковий мінімум для цієї категорії осіб у цінах лютого 2025 року складав 6 685,5 грн. (а в цінах червня він мав би наближатись до 7 тис. грн.).

"Тобто середня пенсія зараз дорівнює близько 92% поточного фактичного прожиткового мінімуму для непрацездатних, що заносить переважну частину пенсіонерів за межу бідності", – зазначив Гетманцев.

Крім цього, за його словами, зростання середньої пенсії відстає від інфляції. Гетманцев нагадав, що річна інфляція у червні (до червня 2024 року) сягнула 14,3%, тоді як середня пенсія зросла на 10,2% (р/р).

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