В Украине вырастет прожиточный минимум и минимальная зарплата

В проекте государственного бюджета на 2026 год предусмотрели обновление минимальной заработной платы и прожиточного минимума.

Об этом говорится в материале ЭП.

Прожиточный минимум и минимальную зарплату хотят изменить впервые с 2024 года. Они несколько выростут, в 2025 году их не пересматривали:

минимальная зарплата - с 8000 грн до 8647 грн (рост на 8%);

общий прожиточный минимум с 2920 грн до 3209 грн (+9,9%);

прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 3028 грн до 3328 грн (+9,9%);

прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, с 2361 грн до 2595 (+9,9%).

Последний показатель определяет минимальный размер пенсии. Максимальный же размер пенсии в 2026 году составит 25,95 тыс. грн.

Напомним:

По состоянию на 1 июля средняя пенсия в Украине составила 6 410,2 грн. По сравнению с 1 апреля она увеличилась на 1,1% (+69 грн.) и стала на 10,2% (+593,6 грн) больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В 2025 году правительство не повышало соцстандарты населения, потому что это огромные расходы для бюджета и на них не нашли денег, сообщали в профильном комитете Верховной Рады.