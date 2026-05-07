В Мінекономіки розповіли, скільки українців отримають кешбек на пальне за березень

Майже 4,8 млн українців отримають "Національний кешбек" за березень: вперше - разом із компенсацією на пальне.

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Уряд з 7 травня розпочинає виплати за програмою "Національний кешбек" за березень.

Разом із березневою виплатою користувачі вперше отримають кешбек на пальне, запроваджений 20 березня.

Цю компенсацію нараховано понад 2 млн громадян (приблизно 42% від загальної кількості отримувачів за місяць).

Мінекономіки нагадало, що з 1 травня максимальна сума кешбеку на пальне становить 500 грн на місяць, тоді як загальний ліміт за всією програмою "Національний кешбек" залишається на рівні 3000 грн на місяць.

Березнева виплата також стала першою, розрахованою за диференційованою моделлю. Вона передбачає нарахування 15% на товари з високою часткою імпорту (косметика, побутова хімія, одяг, взуття, сири тощо) та 5% на продукти харчування й аптечні товари.

Отримані кошти можна спрямувати на оплату комунальних послуг, придбання українських ліків, книжок, а також на підтримку ЗСУ.

Читайте також: "єБак" від Зеленського: "кешбек" на пальне профінансують всі українці

55 мільярдів на "Вовині тисячі": як можна було витратити ці гроші?

Нагадаємо:

Уряд продовжив дію програми кешбеку на пальне до 31 травня 2026 року.