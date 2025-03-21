"Ринок вирівняли": Мін'юст повідомив про заощадження завдяки експертизі зброї

Уряд залучив судових експертів Міністерства юстиції до аналізу кошторисів на виробництво безпілотних систем і засобів РЕБ і завдяки експертизі кошторису зброї держава заощадила мільярди гривень.

Про це у телеефірі повідомив заступник міністра юстиції Андрій Гайченко, передає Укрінформ.

"Мова йде про мільярди, однозначно. Наслідки зниження ціни на окремий дрон будуть довготривалими. Відтепер цей дрон постачатиметься до ЗСУ за більш справедливою ціною впродовж всього виробничого циклу, який може тривати місяцями або роками. Я б сказав, що на кожну тисячу FPV-дронів це дає додатково - плюс 300 дронів для ЗСУ", - розповів Гайченко.

Він звернув увагу, що Мін'юст планує розширити перелік видів зброї, щодо яких буде проведено експертизу кошторису на виробництво. Сьогодні це питання регулюється Кабміном.

"Зараз мова йде про засоби РЕБ, а також все, що літає, плаває й не має пілота. Можу сказати, що наслідком роботи, яку ми проводимо щодо контролю вартості виготовлення дронів та засобів РЕБ, є те, що вартість цього обладнання для державного бюджету знизилася вже на 30% впродовж останнього року", - зауважив Гайченко.

Заступник міністра також прокоментував, чому приблизно 30% документів містили завищені ціни на окремі імпортні деталі у комплектуванні.

"Були й об'єктивні причини. А десь хтось хотів нажитися. Ми говоримо про величезну систему, яка повинна забезпечити наші Збройні сили. Звісно, що в ній працюють різні люди: хтось більш порядний, а хтось менш. Але силами наших судових експертів вдалось цей ринок вирівняти. Заробітки, які сьогодні дозволяються, - це 25%. Це більш ніж достатньо у воєнний час", - додав він.

Гайченко наголосив, що за останні два роки ситуація на цьому ринку вже кардинально змінилася: ціни стали прозорішими, а українські виробники почали використовувати більше вітчизняних комплектуючих.

Нагадаємо:

Військовослужбовці, які створюють технологічні рішення для армії, отримають право на справедливу авторську винагороду, та їхні авторські права будуть захищені законом.