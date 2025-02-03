"Агентство невозможно спасти": Маск заявил, что работает над закрытием USAID

Миллиардер Илон Маск, возглавляющий инициативу президента США Дональда Трампа по уменьшению федерального правительства, сообщил, что продолжается работа над закрытием Агентства США по международному развитию (USAID).

Об этом сообщает агентство Reuters.

Маск обсуждал деятельность Департамента правительственной эффективности (DOGE) во время разговора в соцсети X, которой он владеет.

Разговор, в котором участвовали бывший кандидат в президенты от республиканцев Вивек Рамасвами и сенаторы-республиканцы Джонни Эрнст и Майк Ли, начался с того, что Маск заявил о работе над закрытием USAID.

"Это агентство невозможно спасти", - сказал Маск, добавив, что президент Трамп согласен с необходимостью его ликвидации.

Справка: Несмотря на то, что DOGE называется "департаментом", он не входит в структуру правительства. Дональд Трамп объяснял, что это будет не официальное госагентство, а частная инициатива, которая будет консультировать Белый дом.

Между тем большинство сотрудников USAID в понедельник получили указание не появляться в штаб-квартиру в Вашингтоне и работать удаленно, согласно электронному письму, которое просмотрело агентство Reuters. В сообщении говорилось: "Дальнейшие инструкции будут предоставлены позже".

В воскресенье Reuters сообщило, что администрация Трампа отстранила двух высокопоставленных должностных лиц службы безопасности USAID после того, как они попытались не допустить представителей DOGE в закрытые зоны здания, согласно информации трех источников.

Позже в воскресенье Трамп заявил журналистам, что USAID "управляли радикальные фанатики", добавив: "Мы их увольняем, а затем примем решение".

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Напомним:

Приостановление USAID финансирования программ негативно скажется на украинском агросекторе, поэтому правительство ищет возможности решения этой проблемы и привлечения альтернативного финансирования.

Сайт Агентства США по международному развитию, занимающегося невоенной помощью другим странам, приостановил работу 1 февраля.