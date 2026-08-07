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Нацбанк показав, яким буде курс долара та євро після вихідних

Артур Крижний — 7 серпня, 16:30
Нацбанк показав, яким буде курс долара та євро після вихідних
Курс валют на 10 серпня в банках
Фото: Getty Images

У понеділок, 10 серпня, офіційний курс долара до гривні збільшиться на 1 копійку і становитиме 44,76 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро збільшиться на 6 копійок – до 51,67 грн.

Офіційні курси на понеділок 10 серпня встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США – 44,76 грн (44,75 грн станом на 7 серпня);
  • 1 євро – 51,67 грн (51,61 грн станом на 7 серпня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.

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