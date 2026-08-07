Нацбанк показав, яким буде курс долара та євро після вихідних
Курс валют на 10 серпня в банках
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У понеділок, 10 серпня, офіційний курс долара до гривні збільшиться на 1 копійку і становитиме 44,76 грн.
Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).
Курс євро збільшиться на 6 копійок – до 51,67 грн.
Офіційні курси на понеділок 10 серпня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 44,76 грн (44,75 грн станом на 7 серпня);
- 1 євро – 51,67 грн (51,61 грн станом на 7 серпня).
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.
Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.