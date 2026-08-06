Банки України показали актуальний курс валют на 6 серпня

Курс валют на 6 серпня в банках

Банки оновили курси валют на 6 серпня: середній євро становив 51,93 грн, долар – 44,95 грн.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,45 – 44,95 грн (на 5 серпня: 44,44 – 44,93 грн);

Євро: 51,28 – 51,93 грн (на 5 серпня: 51,22 – 51,86 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 44,30 - 44,90 грн;

Ощадбанк - 44,45 - 44,95 грн;

Укрсиббанк - 44,40 - 44,95 грн;

ПУМБ - 44,50 - 45,10 грн;

Райффайзен - 44,50- 44,90 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,95 - 51,95 грн;

Ощадбанк - 51,25 - 51,95 грн;

Укрсиббанк - 51,10 - 52,00 грн;

ПУМБ - 51,40 - 52,10 грн;

Райффайзен - 51,40 - 51,90 грн;

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн. Долар знову перетнув цю позначку 23 липня.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.