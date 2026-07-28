Банки України показали актуальний курс валют на 28 липня
Банки оновили курси валют на 28 липня: середній євро становив 51,42 грн, долар – 45,09 грн.
Про це свідчать дані minfin.com.ua.
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США: 44,59 – 45,09 грн (на 27 липня: 44,57 – 45,06 грн);
Євро: 50,78 – 51,42 грн (на 27 липня: 50,80 – 51,44 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
ПриватБанк - 44,45 - 45,05 грн;
Ощадбанк - 44,60 - 45,10 грн;
Укрсиббанк - 44,55 - 45,10 грн;
ПУМБ - 44,60 - 45,20 грн;
Райффайзен - 44,69- 45,05 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
ПриватБанк - 50,40 - 51,40 грн;
Ощадбанк - 50,80 - 51,50 грн;
Укрсиббанк - 50,60 - 51,50 грн;
ПУМБ - 51,00 - 51,70 грн;
Райффайзен - 50,80 - 51,27 грн;
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.
Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн. Долар знову перетнув цю позначку 23 липня.
Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.