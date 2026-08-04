Валюта в банках України продовжує зростати: актуальний курс на 4 серпня

Курс валют на 4 серпня в банках

Банки оновили курси валют на 4 серпня: середній євро становив 51,94 грн, долар – 45,07 грн.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,56 – 44,07 грн (на 3 серпня: 44,52 – 45,02 грн);

Євро: 51,26 – 51,94 грн (на 3 серпня: 51,20 – 51,90 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 44,45 - 45,05 грн (+5 коп. на купівлю та продаж порівняно з 4 серпня);

Ощадбанк - 44,60 - 45,15 грн;

Укрсиббанк - 44,55 - 45,09 грн (+10 коп. на купівлю, +9 коп. на продаж);

ПУМБ - 44,50 - 45,10 грн;

Райффайзен - 44,68 - 45,07 грн (+1 коп. на продаж).

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 51,00 - 52,00 грн (+5 коп.);

Ощадбанк - 51,25 - 52,10 грн;

Укрсиббанк - 51,15 - 52,05 грн (+10 коп.);

ПУМБ - 51,20 - 51,90 грн;

Райффайзен - 51,35 - 51,97 грн; (+10 коп. на купівлю, +5 коп. на продаж).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений Нацбанком 11 червня – 44,97 грн.

Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн. Долар знову перетнув цю позначку 23 липня.

Попередній історичний максимум євро був встановлений Нацбанком 16 червня – 52,03 грн.