Банки України показали актуальний курс валют на 10 серпня

Курс валют на 10 серпня 2026 року

Банки оновили курси валют на 10 серпня: середній євро становив 52,05 грн, долар – 45,01 грн.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,49 – 45,01 грн (на 9 серпня: 44,50 – 44,96 грн);

Євро: 51,37 – 52,05 грн (на 9 серпня: 51,34 – 51,97 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 44,35 - 44,95 грн;

Ощадбанк - 44,45 - 45,00 грн;

Укрсиббанк - 44,45 - 45,00 грн;

ПУМБ - 44,50 - 45,10 грн;

Райффайзен - 44,55- 44,95 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 51,10 - 52,10 грн;

Ощадбанк - 51,35 - 52,05 грн;

Укрсиббанк - 51,20 - 52,10 грн;

ПУМБ - 51,50 - 52,20 грн;

Райффайзен - 51,50 - 52,12 грн;

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн. Долар знову перетнув цю позначку 23 липня.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.