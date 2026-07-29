Банки очікують зростання кредитних портфелів

Банки очікують подальшого зростання кредитних портфелів бізнесу та населення в наступні 12 місяців та збільшення попиту на всі види позик – такі результати опитування НБУ про умови банківського кредитування.

Про це повідомляє Національний банк України.

За підсумками опитування в ІІ кварталі, банки і надалі очікують зростання кредитних портфелів, однак баланси відповідей стосовно зміни обсягів кредитування бізнесу та населення є найнижчими з ІІ кварталу 2023 року, говориться у повідомленні.

Попит бізнесу на всі види позик збільшився. У ІІІ кварталі банки очікують збільшення попиту на всі види корпоративних кредитів, передусім на довгострокові. Попит домогосподарств на позики також підвищився. Банки очікують на його зростання й надалі, більшою мірою на іпотеку.

У той же час боргове навантаження підприємств було середнім, домогосподарств – низьким, зазначає регулятор.

Кредитні стандарти для корпоративного сектору загалом не змінилися, однак у ІІІ кварталі банки планують пом'якшити стандарти для позик МСП. Окремі банки звітували про підвищення рівня схвалення заявок для позик МСП, бо ті мали змогу залучати більші за сумою кредити.

Фінансові установи дещо пом'якшили кредитні стандарти для іпотеки і споживчих позик та очікують їх послаблення й надалі. Рівень схвалення заявок на кредити домогосподарствам зріс. Також банки відзначили зниження відсоткових ставок за споживчими кредитами та іпотекою.

За даними НБУ, у ІІ кварталі збільшилися кредитний, валютний ризики та ризик ліквідності, у наступному кварталі очікується посилення валютного та кредитного ризиків.

Опитування про умови банківського кредитування проводилося з 16 червня до 8 липня 2026 року серед кредитних менеджерів банків. Відповіді надали 25 фінансових установ із часткою 96% активів банківської системи.

Регулятор зазначає, що результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку.

Нагадаємо:

Банки за останні десять років після кризи 2014–2015 років наростили кількість активних корпоративних позичальників удвічі – до понад 17 тисяч компаній.

Раніше НБУ повідомив, що частка непрацюючих кредитів у банківському секторі далі зменшується: станом на 1 травня 2026 року – до 12,6%, або на 1,3 відсоткових пункта з початку року.