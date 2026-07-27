Банки України показали актуальний курс валют на 27 липня

Банки показали курс валют на 27 липня

Банки оновили курси валют на 27 липня: середній євро становив 51,43 грн, долар – 45,05 грн.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,55 – 45,05 грн (на 24 липня: 44,54 – 45,03 грн);

Євро: 50,79 – 51,43 грн (на 24 липня: 50,75 – 51,38 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 44,45 - 45,05 грн (+6 коп. на купівлю та продаж порівняно з 24 липня);

Ощадбанк - 44,55 - 45,05 грн;

Укрсиббанк - 44,50 - 45,05 грн;

ПУМБ - 44,60 - 45,20 грн;

Райффайзен - 44,64 - 45,04 грн (+1 коп. на купівлю, +6 коп. на продаж).

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,50 - 51,50 грн (+10 коп. на купівлю та продаж порівняно з 24 липня);

Ощадбанк - 50,75 - 51,45 грн;

Укрсиббанк - 50,60 - 51,50 грн;

ПУМБ - 51,00 - 51,70 грн;

Райффайзен - 50,95 - 51,39 грн (+12 коп. на купівлю, +16 коп. на продаж);

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн. Долар знову перетнув цю позначку 23 липня.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.