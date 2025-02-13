Курс валют на 13 лютого: скільки коштує долар та євро
Станом на 13 лютого, офіційний курс долара до гривні збільшився на 13 копійок, євро на 46.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,79 грн, євро – 43,35 грн (на 12 лютого долар - 41,66 грн, євро – 42,89 грн).
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,85 – 41,85 грн.
На цей же час "чорний" курс євро становив 43,56 – 43,85 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 41,60 - 42,20 грн (курс на 12 лютого – 41,35 - 41,95 грн);
- Євро – 43,25 - 43,80 грн (курс на 12 лютого – 42,70 - 43,45 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк – 41,39 - 41,99 грн;
- Ощадбанк – 41,40 - 41,99 грн;
- Укрсиббанк – 41,50 - 42,10 грн;
- ПУМБ – 41,60 – 42,20 грн;
- Райффайзен - 41,50 - 41,99 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42.017 грн за долар, monobank - 41.99 грн.
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