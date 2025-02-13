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Курс валют на 13 лютого: скільки коштує долар та євро

Олексій Артемчук — 13 лютого, 10:34
Курс валют на 13 лютого: скільки коштує долар та євро

Станом на 13 лютого, офіційний курс долара до гривні збільшився на 13 копійок, євро на 46.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,79 грн, євро – 43,35 грн (на 12 лютого долар - 41,66 грн, євро – 42,89 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,85 – 41,85 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 43,56 – 43,85 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 41,60 - 42,20 грн (курс на 12 лютого – 41,35 - 41,95 грн);
  • Євро – 43,25 - 43,80 грн (курс на 12 лютого – 42,70 - 43,45 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

  • Приватбанк – 41,39 - 41,99 грн;
  • Ощадбанк – 41,40 - 41,99 грн;
  • Укрсиббанк – 41,50 - 42,10 грн;
  • ПУМБ – 41,60 – 42,20 грн;
  • Райффайзен - 41,50 - 41,99 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42.017 грн за долар, monobank - 41.99 грн.

Читайте також: НБУ намагається "погасити інфляцію". Що буде з курсом?

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