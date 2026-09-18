Нацбанк показав курс долара та євро на понеділок 21 вересня
Нацбанк показав курс валют на 21 вересня
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У понеділок, 21 вересня, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 4 копійки й становитиме 51,19 грн.
Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).
Курс долара збільшиться на копійку і становитиме 44,67 грн.
Офіційні курси на понеділок 21 вересня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 44,67 грн (44,66 грн станом на 18 вересня);
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1 євро – 51,19 грн (51,23 грн станом на 18 вересня).
Загалом за тиждень євро втатрить у ціні 44 копійки, долар подорожчає на 13 копійок.
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.
Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.