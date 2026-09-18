Нацбанк показав курс долара та євро на понеділок 21 вересня

Нацбанк показав курс валют на 21 вересня

У понеділок, 21 вересня, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 4 копійки й становитиме 51,19 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс долара збільшиться на копійку і становитиме 44,67 грн.

Офіційні курси на понеділок 21 вересня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,67 грн (44,66 грн станом на 18 вересня);

1 євро – 51,19 грн (51,23 грн станом на 18 вересня).



Загалом за тиждень євро втатрить у ціні 44 копійки, долар подорожчає на 13 копійок.

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.