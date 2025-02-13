Курс валют на 13 февраля: сколько стоит доллар и евро
По состоянию на 13 февраля, официальный курс доллара к гривне увеличился на 13 копеек, евро на 46.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 41,79 грн, евро - 43,35 грн (на 12 февраля доллар - 41,66 грн, евро - 42,89 грн).
На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,85 - 41,85 грн.
На это же время "черный" курс евро составлял 43,56 - 43,85 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 41,60 - 42,20 грн (курс на 12 февраля - 41,35 - 41,95 грн);
- Евро - 43,25 - 43,80 грн (курс на 12 февраля - 42,70 - 43,45 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
- Приватбанк - 41,39 - 41,99 грн;
- Ощадбанк - 41,40 - 41,99 грн;
- Укрсиббанк - 41,50 - 42,10 грн;
- ПУМБ - 41,60 - 42,20 грн;
- Райффайзен - 41,50 - 41,99 грн.
Относительно безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 42.017 грн за доллар, monobank - 41.99 грн.
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