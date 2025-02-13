Курс валют на 13 февраля: сколько стоит доллар и евро

По состоянию на 13 февраля, официальный курс доллара к гривне увеличился на 13 копеек, евро на 46.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,79 грн, евро - 43,35 грн (на 12 февраля доллар - 41,66 грн, евро - 42,89 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,85 - 41,85 грн.

На это же время "черный" курс евро составлял 43,56 - 43,85 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,60 - 42,20 грн (курс на 12 февраля - 41,35 - 41,95 грн);

Евро - 43,25 - 43,80 грн (курс на 12 февраля - 42,70 - 43,45 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 41,39 - 41,99 грн;

Ощадбанк - 41,40 - 41,99 грн;

Укрсиббанк - 41,50 - 42,10 грн;

ПУМБ - 41,60 - 42,20 грн;

Райффайзен - 41,50 - 41,99 грн.

Относительно безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 42.017 грн за доллар, monobank - 41.99 грн.

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