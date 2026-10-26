Новини 26 жовтня: графіки відключень, рекорд курсу долара, атаки РФ

Про що сьогодні говорили?

Про атаки РФ. Зранку 26 жовтня російські загарбники атакували Запоріжжя, внаслідок чого пошкоджень зазнав найбільший торгівельно-розважальний комплекс (ТРК) City Mall.

Про відключення. У вівторок 27 жовтня в частині регіонів України будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла.

Про курс. У вівторок, 27 жовтня, офіційний курс долара до гривні збільшиться на 33 копійки та становитиме 45,53 грн. Це новий історичний максимум, минулий був 26 жовтня – 45,20 грн.

Про Чорне море. У 2026 році в Чорному морі загинуло більше моряків, ніж у будь-якій іншій водоймі, перевищивши кількість жертв у Перській затоці, яка привернула більше уваги у всьому світі.

Про металургію. Виробництво металургійної продукції в Україні у вересні впало на 80% після атак РФ, що вразили 7 доменних печей: 5 на підприємствах "Метінвесту" та 2 на "АрселорМітталу".

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